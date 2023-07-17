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Дальнее зарубежье 17.07.2023 13:41

Число погибших или пропавших без вести во время ливней в Южной Корее достигло 49 человек

В Южной Корее за прошедшую неделю из-за сильных ливней погибли или пропали без вести не менее 49 человек, сообщает "Рёнхап".

По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, по состоянию на 06:00 местного времени (02:00 мск) с прошлой недели по всей стране вследствие проливных дождей погибли 40 человек. Еще девять человек числятся пропавшими без вести, 34 пострадали.

Число погибших может возрасти. Так, спасатели продолжают операцию по откачке воды и поискам в затопленном автомобильном туннеле в районе города Чхонджу в центральной провинции Чхунчхон-Пукто, где, предположительно, под водой находятся 15 транспортных средств. За ночь южнокорейские спасатели извлекли из туннеля тела четырех погибших, отмечает агентство.

По данным штаба, по всей стране 10 тыс. 570 человек эвакуированы из своих домов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЛИВНИ, ПОГИБШИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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