Число погибших или пропавших без вести во время ливней в Южной Корее достигло 49 человек

В Южной Корее за прошедшую неделю из-за сильных ливней погибли или пропали без вести не менее 49 человек, сообщает "Рёнхап".
По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, по состоянию на 06:00 местного времени (02:00 мск) с прошлой недели по всей стране вследствие проливных дождей погибли 40 человек. Еще девять человек числятся пропавшими без вести, 34 пострадали.
Число погибших может возрасти. Так, спасатели продолжают операцию по откачке воды и поискам в затопленном автомобильном туннеле в районе города Чхонджу в центральной провинции Чхунчхон-Пукто, где, предположительно, под водой находятся 15 транспортных средств. За ночь южнокорейские спасатели извлекли из туннеля тела четырех погибших, отмечает агентство.
По данным штаба, по всей стране 10 тыс. 570 человек эвакуированы из своих домов.
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