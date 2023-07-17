Метеорологи зафиксировали рекорд жары для Китая

В минувшие выходные на северо-западе Китая установилась рекордно жаркая для этой страны погода, и температура поднялась до 52,2 градусов по Цельсию, сообщает телеканал Channel News Asia.

Из-за аномальной жары власти Китая призвали жителей оставаться дома, а также предупредили о "множестве стихийных бедствий", которые могут произойти летом.

Предыдущий температурный рекорд в Китае зафиксировали в июле 2017 года, тогда температура достигла 50,6 градусов по Цельсию.

В июне китайские метеорологи также зафиксировали рекордно высокую для середины июня температуру воздуха - 39,4 градуса по Цельсию.

В настоящее время аномально жаркая погода также установились в США и странах Южной Европы. Из-за жары в ряде стран вспыхнули лесные пожары.

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