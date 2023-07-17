Глава МИД Азербайджана рассказал новому послу РФ о подходе Баку к работе ППП на границе с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял в понедельник копии верительных грамот нового посла РФ в Баку Михаила Евдокимова.
Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов и Евдокимов отметили важность развития отношений между Баку и Москвой в рамках двусторонних и многосторонних договоров, в условиях дружбы и взаимопонимания.
Стороны также обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
В ходе встречи было отмечено, что суверенитет и территориальная целостность Азербайджана не должна обусловливаться позицией Армении.
Глава МИД Азербайджана также заявил, что тезисы о «напряженной гуманитарной ситуации» в условиях деятельности погранично-пропускного пункта «Лачин» являются ложными. Кроме этого, Байрамов подчеркнул, что Армения в нарушении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года долгое время осуществляла по Лачинской дороге незаконные перевозки военных грузов и мин.
Глава МИД подчеркнул, что установка ППП «Лачин» является суверенным правом Азербайджана и направлена на пресечение незаконной деятельности армянской стороны. При этом 15 июня и в начале июля армянская сторона осуществила военные провокации против ППП. Несмотря на это, Баку все равно создает условия для перехода через ППП армянских жителей Карабаха. Кроме этого, для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана можно воспользоваться автодорогой Агдам-Ханкенди.
«Стороны также обсудили двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивается в информации МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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