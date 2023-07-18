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Дальнее зарубежье 18.07.2023 12:03

Ракета Electron вывела на орбиту семь мини-спутников

Американская ракета Electron, стартовавшая во вторник из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту семь мини-спутников, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Ракета вывела на орбиту четыре кубсата NASA Starling для тестирования технологий автономного взаимодействия группы космических аппаратов, спутник связи LEO 3 компании Telesat, а также два кубсата компании Spire Global, предназначенных для навигационного и метеорологического мониторинга.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

В рамках миссии под названием Baby Come Back спасательное судно подняло из воды первую ступень ракеты Electron, которая после отделения приводнилась в Тихом океане с помощью парашютной системы.

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Тэги: CША, ELECTRON, СПУТНИКИ, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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