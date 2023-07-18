Барзани прибыл с визитом в Азербайджан

Глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани во вторник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Об этом сообщают официальные СМИ Азербайджана.
Р.Керимов
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