Барзани прибыл с визитом в Азербайджан

Глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани во вторник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщают официальные СМИ Азербайджана. Р.Керимов

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