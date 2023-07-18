Алиев и Барзани обсудили открытие прямого авиасообщения между Баку и Эрбилем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава регионального правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений, сообщает сайт азербайджанского лидера. В ходе встреч в формате тет-а-тет и в расширенном составе стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений, инвестиции, сотрудничества в энергетической сфере, увеличение туристических возможностей. Также обсуждался вопрос открытия прямых авиарейсов. Б.Рустамбеков

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