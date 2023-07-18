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Внешняя политика 18.07.2023 14:04

Алиев и Барзани обсудили открытие прямого авиасообщения между Баку и Эрбилем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава регионального правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В ходе встреч в формате тет-а-тет и в расширенном составе стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений, инвестиции, сотрудничества в энергетической сфере, увеличение туристических возможностей.

Также обсуждался вопрос открытия прямых авиарейсов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, БАРЗАНИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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