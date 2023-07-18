Алиев и Барзани проводят переговоры в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава регионального правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани во вторник проводят переговоры в Баку.

«Барзани проводит сейчас встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку», - сообщили в твиттере региональные власти в Эрбиле (на севере Ирака).

Как сообщалось ранее, Барзани во вторник прибыл с визитом в Азербайджан.

Р.Керимов