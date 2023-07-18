Запад начал использовать опыт Китая с самообеспечением в поставках ресурсов

Страны Запада переняли политику КНР в сфере обеспечения металлами и минералами и начали добиваться самообеспечения с ними, заявил в интервью Financial Times генеральный директор австралийско-британского концерна Rio Tinto Group Джейкоб Стаусхольм.

"Когда Китай создает отрасль индустрии, он выстраивает устойчивый канал поставок. А Запад полагается на рынок и на принцип поставок материалов точно в срок (...) Китай находится в хорошем положении, потому что планирует. Запад теперь начинает делать то, что Китай всегда исторически делал", - сказал он.

Он отметил, что, если западные страны хотят получить новую энергетику, сократить выбросы парниковых газов, им нужны экологичные "зеленые" технологии, которые невозможно получить без развития горнодобывающей отрасли. Стаусхольм также сказал, что сейчас идут активные обсуждения, как упростить процесс выдачи лицензий на добычу ресурсов.

Стаусхольм также заверил, что Rio Tinto Group - вторая по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания - не испытывает давление со стороны западных правительств из-за ведения дел с КНР.

Financial Times напоминает, что за последние десятилетия добыча и переработка минерального сырья переместилась в развивающиеся страны, включая КНР, где дешевле рабочая сила, а экологические нормативы - мягче. Однако теперь страны Запада пытаются сократить зависимость от Китая в поставках ресурсов. Тем не менее, КНР доминирует в поставках многих минералов, нужных для таких "зеленых" технологий как аккумуляторы для электромобилей и солнечные батареи.

Вместе с тем власти США прогнозируют, что спрос на редкоземельные металлы, а также на литий и кобальт вырастет на 600% за следующее десятилетие. При этом Китай располагает большинством мощностей по добыче и переработке этих металлов.