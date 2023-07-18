Баку и Ташкент создают совместную инвесткомпанию и укрепляют энергосотрудничество

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил о подписании с Узбекистаном соглашений о создании Азербайджано-узбекской инвестиционной компании и развитии сотрудничества в сфере энергетики.

«В ходе 12-го заседания азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии, состоявшегося сегодня в Шуше, между министерством экономики Азербайджана и Фондом реконструкции и развития Узбекистана подписано соглашение о создании Азербайджано-узбекской инвестиционной компании, также подписано соглашение о развитии сотрудничества в энергетической сфере», - написал Джаббаров во вторник в твиттере.

По мнению министра, реализация этих соглашений будет способствовать дальнейшему укреплению «нашего экономического партнерства и более тесному сотрудничеству между деловыми кругами обеих стран».

Р.Керимов