Баку и Ташкент создают совместную инвесткомпанию и укрепляют энергосотрудничество

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил о подписании с Узбекистаном соглашений о создании Азербайджано-узбекской инвестиционной компании и развитии сотрудничества в сфере энергетики.
«В ходе 12-го заседания азербайджано-узбекской совместной межправительственной комиссии, состоявшегося сегодня в Шуше, между министерством экономики Азербайджана и Фондом реконструкции и развития Узбекистана подписано соглашение о создании Азербайджано-узбекской инвестиционной компании, также подписано соглашение о развитии сотрудничества в энергетической сфере», - написал Джаббаров во вторник в твиттере.
По мнению министра, реализация этих соглашений будет способствовать дальнейшему укреплению «нашего экономического партнерства и более тесному сотрудничеству между деловыми кругами обеих стран».
Р.Керимов
TotalEnergies, Aramco и SABIC успешно переработали пиролизное масло из пластиковых отходов в полимеры
Турецкая лира обновила рекордный минимум в ожидании заседания ЦБ в четверг
В Перми отмечают рост туристического интереса к Азербайджану
Таиланд с начала 2023 года принял 815 тыс. российских туристов
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Промпроизводство в США в июне неожиданно снизилось на 0,5%
Запад начал использовать опыт Китая с самообеспечением в поставках ресурсов
Япония и ОАЭ договорились сотрудничать в космической отрасли, энергетике, технологиях искусственного интеллекта
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank открыл свой очередной цифровой филиал в Товузе!
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС