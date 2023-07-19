Минобороны РФ объявило ряд районов Черного моря временно опасными для судоходства

Российские военные заявили, что в связи с прекращением "зерновой сделки" сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, с 00:00 мск 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - заявило Минобороны РФ в среду.

Соответственно, продолжили в российском военном ведомстве, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", - заявило Минобороны РФ.