Минобороны РФ объявило ряд районов Черного моря временно опасными для судоходства

Российские военные заявили, что в связи с прекращением "зерновой сделки" сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, с 00:00 мск 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", - заявило Минобороны РФ в среду.
Соответственно, продолжили в российском военном ведомстве, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.
"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", - заявило Минобороны РФ.
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