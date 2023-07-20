Австралия вводит санкции против 35 организаций РФ, а также десяти российских и белорусских физлиц

Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций оборонного, технологического и энергетического секторов РФ, а также 10 физических лиц из России и Белоруссии, сообщает австралийский МИД.

"Введенные санкции направлены против юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России", - говорится в заявлении, подготовленном помощником главы внешнеполитического ведомства Томом Уоттсом.

Уточняется, что в санкционный список внесены российские компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование вооруженным силам страны, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов. Кроме того, под ограничения попали крупнейшие оборонные предприятия РФ, включая производителя военных вертолетов "Вертолеты России" и его генерального директора Николая Колесова.

Среди физлиц санкции введены в том числе против первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В санкционном списке также указаны "высокопоставленные белорусские военные чиновники".

Как отмечает МИД Австралии, ограничительные меры были приняты в тщательной координации с международными партнерами.

"Сегодняшние санкции подчеркивают приверженность Австралии сотрудничеству с партнерами для поддержания давления на Россию и тех, кто поддерживает ее", - заявила глава министерства Пенни Вонг.