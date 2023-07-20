Кыргызстан потратил за два с половиной года более $1,3 млрд на оснащение армии - Госкомитет нацбезопасности

Кыргызстан за последние два с половиной года потратил более $1,3 млрд на закупку вооружения и материально-техническое обеспечение вооруженных сил страны, сообщил в четверг глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.

"За последние два с половиной года более 120 млрд сомов ($1,36 млрд) были направлены на покупку нового вооружения и материально-техническое обеспечение вооруженных сил страны", - заявил Ташиев на заседании правительства.

По его словам, современное вооружение, в том числе турецкие беспилотные летательные аппараты, зенитные ракетные комплексы "Печора", а также вертолеты Ми-8 и Ми-18 были закуплены за счет республиканского бюджета.

Первые турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 поступили на вооружение Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана в декабре 2021 года. 13 сентября 2022 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов Пограничной службы ГКНБ.

12 октября 2022 года глава ГКНБ страны Камчыбек Ташиев на своей странице в социальной сети сообщил, что Кыргызстан приобрел у Турции ударные беспилотники Bayraktar Akinci.

17 января глава пресс-службы администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков на своей странице в социальной сети заявил, что страна также закупила в Турции беспилотники Anka и Aksungur.

Кыргызстан стал первой страной ОДКБ, закупившей турецкие БПЛА.