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Дальнее зарубежье 20.07.2023 10:12

Два человека погибли в результате стрельбы в Новой Зеландии

Два человека стали жертвами стрельбы на строительной площадке в центральном деловом районе новозеландского Окленда утром в четверг, сообщают местные СМИ.

Мужчина, вооруженный помповым ружьем, открыл стрельбу в ремонтируемом здании на Queen Street около 7:20 утра (23:20).

В результате два человека погибли, сам стрелявший также мертв.

Премьер-министр Крис Хипкинс подтвердил, что полиция "нейтрализовала" подозреваемого в ходе перестрелки.

Он также сообщил, что в результате стрельбы были ранены шесть человек, включая сотрудников полиции. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.

"Полиция не выявила никаких идеологических или политических мотивов", - отметил Хипкинс.

"Угрозы национальной безопасности нет", - добавил премьер.

Издание NZ Herald отмечает, что стрелком являлся 24-летний мужчина, находившийся под домашним арестом за насилие в семье и носивший электронный браслет наблюдения.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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