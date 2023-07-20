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Дальнее зарубежье 20.07.2023 11:25

Российские собственники недвижимости намерены просить президента Финляндии ослабить ограничения на въезд в страну

Российские собственники недвижимости в Финляндии готовятся направить президенту Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) петицию с просьбой облегчить въезд в страну.

"Российские собственники в Финляндии являются исключительно гражданскими лицами, стремящимися к миру и не представляющими опасности для безопасности Финляндии", - приводит газета Helsingin Sanomat слова из обращения россиян.

По словам авторов петиции, на данный момент ее подписали около 750 человек. Обращение будет направлено президенту в ближайшие дни. Его основной посыл - просьба российских собственников о смягчении ограничений на въезд.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯНЕ, ПЕТИЦИЯ


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