Российские собственники недвижимости намерены просить президента Финляндии ослабить ограничения на въезд в страну

Российские собственники недвижимости в Финляндии готовятся направить президенту Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) петицию с просьбой облегчить въезд в страну.

"Российские собственники в Финляндии являются исключительно гражданскими лицами, стремящимися к миру и не представляющими опасности для безопасности Финляндии", - приводит газета Helsingin Sanomat слова из обращения россиян.

По словам авторов петиции, на данный момент ее подписали около 750 человек. Обращение будет направлено президенту в ближайшие дни. Его основной посыл - просьба российских собственников о смягчении ограничений на въезд.