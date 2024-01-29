Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

В Финляндии состоится второй тур выборов президента, поскольку ни один из кандидатов не набрал половины голосов избирателей в ходе состоявшегося в воскресенье голосования.

11 февраля пройдет второй тур с участием двух кандидатов, набравших в первом туре наибольшее число голосов.

По предварительным данным, во втором туре будут участвовать бывший премьер-министр Александр Стубб (Aleksander Stubb), заручившийся после подсчета 97% голосов поддержкой 27,1% избирателей и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) 25,7%.

Окончательные итоги голосования будут объявлены 30 января.

В президентско-парламентской республике Финляндии главе государства уделяется особое место в структуре управления. Он руководит страной по вопросам внешней политики и политики безопасности, представляет страну в НАТО и выступает в качестве главнокомандующего Силами обороны Финляндии.

В ходе первого тура голосования к избирательным участкам пришли 74,9% из 4,5 млн лиц с правом голоса, в том числе досрочно проголосовали 44,5% лиц с правом голоса, что является самым высоким показателем в истории страны.

Согласно законодательству, президент избирается на 6 лет не более чем на два срока подряд, поэтому нынешний президент Саули Ниинистё претендовать на третий должностной срок не может, к власти придет новый, по счету тринадцатый глава государства.

В ходе предвыборной кампании оба кандидата высказывались за продолжение антироссийского курса и поддержку Украины. При этом оба выражали готовность вступить в диалог с Россией и улучшить отношения "при определенных условиях".

Стубб, в отличие от Хаависто, является давним и активным сторонником членства страны в НАТО, поддерживает "евроатлантический выбор" Финляндии и сотрудничество с США. Он высказывался также за "более европейское НАТО" и необходимость "быть готовым к ситуации, когда нам нужно взять на себя больше ответственности за свою защиту".

Стубб поддерживает отказ от полноценных дипломатических отношений с Россией до тех пор, пока она "не выведет войска с оккупированных территорий". Он поднимал вопрос о том, что Финляндия как председательствующая в ОБСЕ сможет выступить посредником в мирном урегулировании в 2025 году, "если будет шанс на мир в Украине".

Баллотирующийся как независимый, поддерживаемый Партией зеленых 65-летний Хаависто ранее дважды участвовал президентских выборах, но безуспешно. Сейчас в случае победы он может стать первым "зеленым" президентом Финляндии.

Он считает, что наплыв мигрантов из третьих стран на пограничные переходы Финляндии является "организованной операцией России" и призывает "держать границу закрытой столько, сколько потребуется".