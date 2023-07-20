Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9078 RUR   0.0187 GBR   2.2005 TRY   0.0633

Цена на нефть

19.07 $/bbl +/- WTI 75.29 -0.37 Brent 79.46 -0.17

ТЭК 20.07.2023 19:59

Нефть остается в плюсе, Brent - $79,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в четверг, несмотря на значительное укрепление доллара США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 составляет $79,6 за баррель, что на 14 центов (0,18%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 25 центов (0,33%), до $75,6 за баррель. Срок биржевого обращения августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением торгов в четверг. Более активно торгующиеся сентябрьские контракты дорожают на 32 цента (0,43%), до $75,61 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,5% в ходе торгов после выхода сильных данных по рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до 228 тыс. человек с 237 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост до 242 тыс.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса и предложения. Во втором полугодии на рынке нефти ожидается дефицит после объявления РФ и Саудовской Аравией о сокращении добычи, пишет MarketWatch.

Нефтяные рынки, в основном за счет улучшения показателей физического рынка, недавно "получили дополнительную поддержку, что указывает на движение рынка в сторону дефицита", заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Кроме того, как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть ускорила рост Нефть стабильна после умеренного снижения накануне, Brent у $79,5 за баррель Brent подорожала до $80,24 за баррель Brent торгуется у $80 за баррель Цены на нефть опускаются, Brent подешевела до $79,41 за баррель Нефть продолжает дорожать Нефть остается в плюсе Нефть дорожает после снижения накануне, Brent у $78,76 за баррель Нефть усилила снижение Цены на нефть ускорили падение

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az