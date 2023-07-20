Нефть остается в плюсе, Brent - $79,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в четверг, несмотря на значительное укрепление доллара США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 составляет $79,6 за баррель, что на 14 центов (0,18%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 25 центов (0,33%), до $75,6 за баррель. Срок биржевого обращения августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением торгов в четверг. Более активно торгующиеся сентябрьские контракты дорожают на 32 цента (0,43%), до $75,61 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,5% в ходе торгов после выхода сильных данных по рынку труда США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс., до 228 тыс. человек с 237 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост до 242 тыс.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса и предложения. Во втором полугодии на рынке нефти ожидается дефицит после объявления РФ и Саудовской Аравией о сокращении добычи, пишет MarketWatch.

Нефтяные рынки, в основном за счет улучшения показателей физического рынка, недавно "получили дополнительную поддержку, что указывает на движение рынка в сторону дефицита", заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Кроме того, как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей.