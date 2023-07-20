Сырский: сейчас созданы все условия для того, чтобы мы вернули Бахмут

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что в настоящее время созданы все условия для возвращения Бахмута (Донецкая область), но с меньшими потерями, чем понес противник.
"Я считаю, что это была большая ошибка "Вагнера", когда он полностью залез в Бахмут, понес, можно сказать, безумные потери в личном составе. Фактически они утратили боеспособность. В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями", - сказал Сырский в интервью ВВС.
По его словам, расположение российских войск в настоящее время напоминает "такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте".
"И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не пользоваться", - отметил Сырский.
Он сказал, что не знает, сколько времени понадобится на отвоевание Бахмута, но постарается это сделать как можно скорее.
Говоря о стратегическом значении Бахмута, Сырский пояснил, что это центр сосредоточения основных направлений и дорог. В частности, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска.
"То есть это центр, где сходятся все эти пути. Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать, по меньшей мере в трех таких операционных направлениях. Кроме того, вообще местность вокруг Бахмута – это сосредоточение разного рода господствующих высот, позволяющих контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Бахмуту. Это увеличивает его роль как плацдарма для последующих наступательных действий", - сказал он.
Генерал подчеркнул, что в трех километрах за Бахмутом - город Часов Яр, и очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине.
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