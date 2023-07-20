SOCAR и TotalEnergies обсудили работы в рамках II фазы разработки газоконденсатного месторождения Абшерон

Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Ровшан Наджаф в четверг провел встречу со старшим вице-президентом французской TotalEnergies Жан-Люком Гизью.
«В ходе встречи обсуждалось текущее состояние проекта разработки газоконденсатного месторождения Абшерон в Каспийском море и отмечалась необходимость увеличения потенциала добычи Азербайджана», - отмечается в информации SOCAR.
Стороны также обменялись мнениями по работам в рамках второго этапа разработки месторождения.
В настоящее время в рамках первого этапа добычи с месторождения Абшерон ежесуточно добывается 4,3 млн кубометров газа и 1400 тонн конденсата.
Как сообщалось ранее, TotalEnergies и SOCAR 10 июля 2023 года объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения Абшерон в Каспийском море.
Разработкой месторождения Абшерон занимается Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP), учрежденная SOCAR Absheron (50%) и TOTAL E&P Absheron (50%). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.
Блок "Абшерон" находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. В 2019 году SOCAR и TOTAL завершили бурение добывающей и оценочной скважины "ABD-001" глубиной 7411 метров на месторождении "Абшерон". По первоначальной оценке запасы месторождения составляют 300 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно.
На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год. Также на месторождении ежесуточно будет добываться около 10 тыс. баррелей конденсата.
Н.Аббасова
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