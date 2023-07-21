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СНГ 21.07.2023 15:14

Результатов украинского наступления нет - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не добилась успеха в контрнаступлении.

«Результатов, во всяком случае, пока, нет», - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

"Не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники", - подчеркнул глава государства.

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Тэги: ПУТИН, УКРАИНА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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