Результатов украинского наступления нет - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не добилась успеха в контрнаступлении.

«Результатов, во всяком случае, пока, нет», - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

"Не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники", - подчеркнул глава государства.