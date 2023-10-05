РФ никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз - Путин

Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в европейское экономическое сообщество", - сказал Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Что касается вступления в НАТО, да, мы всегда были против. Эта позиция имеет под собой определенные серьезные основания, поскольку расширение НАТО к нашим границам угрожает нашей безопасности. Это серьезнейший вызов для безопасности РФ", - добавил он.
Путин подчеркнул, что НАТО - военно-политический блок. "Приближение (его) инфраструктуры несет для нас серьезную угрозу", - сказал президент РФ.
"Что касается экономического взаимодействия любой страны, любых союзов, мы не видим для себя никакой военной угрозы. Поэтому не считаем себя в праве даже обсуждать эту тему. Это дело самой Украины и европейских государств", - заявил Путин.
Касаясь проблем и сложностей, связанных с возможным вступлением Украины в Евросоюз, президент РФ указал на экономическую составляющую этого процесса.
"Если Евросоюз готов принять такую экономику в свой состав, то флаг в руки - и вперед. Для того, чтобы поддержать жизнеспособность населения (Украины), которое уже сократилось с 41 млн с постсоветского периода до 19,5 млн, а, может, уже и того нет, но все равно 19 млн надо прокормить. Это непростое дело", - отметил Путин.
"Если европейские страны готовы взять такую экономику к себе, ну, пускай берут. Я уже говорил о состоянии экономики Европы. Это было бы очень благородно с их стороны - взять еще и экономику Украины в сегодняшнем ее состоянии", - добавил глава государства.
Он напомнил, что в ходе принятия в состав ЕС существуют определенные процедуры, связанные с выравниванием уровня экономического развития.
"Если уровень благосостояния (ЕС) понизился на полтора процента за последние пару лет, то он упадет не только до нуля, а вообще в минус уйдет. Тем не менее, я не хочу иронизировать или нагнетать, просто это реалии такие", - сказал Путин.
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