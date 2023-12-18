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Дальнее зарубежье 18.12.2023 23:15

Болгария, Польша, Румыния и Чехия получат от ЕК 65 млн евро на поддержку украинских беженцев

Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник, что выделяет более 65 млн евро для поддержки стран союза, принимающих наибольшее количество украинских беженцев.

"Европейская комиссия (...) решила выделить более 65 млн евро из Фонда убежища, миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Польши, Румынии и Чехии в размещении людей (...). Это решение последовало за целенаправленным призывом к финансированию проектов, направленных на то, чтобы облегчить нагрузку на возможности приема этих государств-членов и помочь им обеспечить получение бенефициарами временной защиты необходимой поддержки, услуг и помощи", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе отмечается, что в настоящее время в Евросоюзе находятся более 4,1 млн беженцев из Украины, пользующихся временной защитой, которая продлена до марта 2025 года.

Болгария, Польша, Румыния и Чехия теперь могут использовать это дополнительное финансирование из бюджета ЕС, чтобы помочь бенефициарам временной защиты переехать из коллективного жилья в частное, оказывая им финансовую поддержку в переходный период, а также обеспечивая языковую и профессиональную подготовку и доступ к социальным и медицинским услугам, заявляют в Брюсселе.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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