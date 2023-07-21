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Дальнее зарубежье 21.07.2023 21:11

Розничная онлайн-торговля в Китае в первом полугодии выросла на 13,1%

Объем розничной онлайн-торговли в Китае в первом полугодии 2023 года увеличился на 13,1% относительно того же периода прошлого года и составил 7,16 трлн юаней (около $1 трлн), сообщило в пятницу министерство торговли КНР.

Основным двигателем роста стали продажи с помощью стриминга.

На основных стриминговых платформах, отслеживаемых Минторгом, в январе-июне были проданы товары на общую сумму 1,27 трлн юаней, а также было проведено более 110 млн стриминговых показов, в ходе которых было представлено более 70 млн наименований продукции. Количество активных стримеров превысило 2,7 млн человек, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Двузначные темпы роста были зафиксированы в восьми категориях товаров из 18, которые отслеживает министерство. В частности, продажи золота, серебра и ювелирных изделий выросли на 33,5% в годовом исчислении, средств связи - на 23,3%.

Онлайн-продажи услуг также показали существенный подъем. В том числе реализация туристических продуктов и билетов в музеи и достопримечательности взлетела в 3,7 раза.

В целом розничные продажи потребительских товаров в Китае в первом полугодии повысились на 8,2% - до 22,76 трлн юаней.

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Тэги: КИТАЙ, РОЗНИЦА, ОНЛАЙН, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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