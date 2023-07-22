Глава британского МИД отложил визит в Пекин

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил на неопределенное время запланированный на конец июля визит в Пекин, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Одной из нескольких причин такого решения было названо длительное отсутствие на публике министра иностранных дел КНР Цинь Гана, которое ранее МИД КНР объяснял состоянием здоровья чиновника.

Агентство пишет, что стороны рассматривают альтернативные даты визита, одной из предпосылок которого является стремление британского премьера Риши Сунака сгладить напряженность в отношениях с Китаем.

Министерство иностранных дел Великобритании отказалось от комментариев, отмечает Bloomberg.