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Дальнее зарубежье 22.07.2023 11:45

Глава британского МИД отложил визит в Пекин

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил на неопределенное время запланированный на конец июля визит в Пекин, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Одной из нескольких причин такого решения было названо длительное отсутствие на публике министра иностранных дел КНР Цинь Гана, которое ранее МИД КНР объяснял состоянием здоровья чиновника.

Агентство пишет, что стороны рассматривают альтернативные даты визита, одной из предпосылок которого является стремление британского премьера Риши Сунака сгладить напряженность в отношениях с Китаем.

Министерство иностранных дел Великобритании отказалось от комментариев, отмечает Bloomberg.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ, ОТСРОЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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