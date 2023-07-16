Глава министерства обороны Великобритании уйдет из политики

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что покинет свой пост и не будет участвовать в следующих парламентских выборах.
"На следующих выборах я не буду баллотироваться", - заявил он в интервью The Times в субботу. Он также отметил, что решил покинуть министерский пост во время следующих перестановок в кабинете премьер-министра Риши Сунака, которые ожидаются в сентябре.
Уоллес сообщил о своих планах Сунаку еще 16 июня.
Ранее в июне сообщалось, что США отказались поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО после того, как Соединенное королевство приступило к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона.
"Почему вы не поддерживаете вашего ближайшего союзника, когда он предлагает кандидата? Я думаю, что это справедливый вопрос", - заявил Уоллес, комментируя эту ситуацию.
Министр отметил, что его следующая работа может быть никак не связана ни с политикой, ни с обороной.
"Я был бы счастлив, например, работать в баре (...). Иногда говорю себе, что надо бы заняться тем, что я люблю, например, работой, связанной с "Формулой-1" или со скачками. Хотелось бы заняться чем-то совершенно новым", - сказал он.
Следующие парламентские выборы в Великобритании пройдут в январе 2025 года.
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