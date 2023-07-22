Община Западного Азербайджана выступила с заявлением в связи с утверждениями премьер-министра и главы МИД Армении

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, в котором разоблачаются недавние выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел этой страны Арарата Мирзояна.
"Как известно, Армения насильственно изгнала со своей территории всех азербайджанцев и стремится стереть следы нашего присутствия на исконных землях путем осквернения и уничтожения нашего культурного наследия, святынь, кладбищ. Несмотря на наши постоянные призывы к диалогу и усилия по возвращению домой в условиях безопасности и уважения достоинства, Армения отказывается от дискуссий по данному вопросу, демонстрируя абсолютное неуважение к нашим правам", - говорится в заявлении.
Отмечается, что, продолжая препятствовать возвращению изгнанных с ее территории азербайджанцев, Армения пытается нагло злоупотреблять темой прав человека применительно к этническим армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе Азербайджана: "Претензии Армении, будучи по своей сути необоснованными, носят характер посягательства на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Армения, признавая территориальную целостность Азербайджана лишь условно, раскрывает свое истинное намерение и тем самым пытается сохранить возможности для попыток сепаратизма. Подобное поведение Армении является явным нарушением международного права и полностью противоречит принципам, отраженным в рекомендациях ОБСЕ о национальных меньшинствах в межгосударственных отношениях"
Община Западного Азербайджана заявляет, что Международное сообщество должно отвергнуть политику Армении, основанную на подходе "Нет этнических меньшинств - нет проблем", которую она открыто проводит на своей территории.
"Продолжая нашу борьбу за справедливость и право на возвращение, еще раз заявляем о своей приверженности мирному диалогу. Призываем мировое сообщество оказать поддержку и проявить солидарность с нами в нашей деятельности во имя будущего, в котором уважаются и защищаются права всех людей, независимо от их этнической принадлежности или религии", - подчеркивается в заявлении.
В.Алиев
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