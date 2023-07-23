Абдоллахиян и Мирзоян проведут переговоры в Тегеране

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 24 июля отправится с визитом в Иран, сообщает пресс-служба ведомства.
Запланирована встреча министров иностранных дел Ирана (Хоссейн Амир Абдоллахиян) и Армении, после которой главы МИД выступят с заявлением для прессы.
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