Зеленский главной задачей на фронте назвал уничтожение техники, складов противника

Основной задачей на фронте сегодня является уничтожение техники, запасов, складов, штабов противника, сказал в видеообращении в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на заседании Ставки в понедельник было "максимум внимания к тем направлениям, где мы двигаемся вперед, и тем, где украинские силы в обороне".

"Конечно, подробно разбираем на ставке все вопросы по защите от российского ракетного и дронового террора", - добавил он.