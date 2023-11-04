Зеленский: Ситуация на фронте не патовая

Президент Украины Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой.

«Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает словно мясо своих людей, никто не хочет», - сказал Зеленский в субботу на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, комментируя статью в журнале The Economist Главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Залужный заявил о достижении «тупика» на фронте и переходе к позиционной войне, в которой, по его мнению, Украина не будет иметь преимущество.

«Как побороть это? F-16, надо ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику», - отметил президент.

Зеленский напомнил, что в прошлом году все считали, что «мы в патовой ситуации». «Несколько военных хитростей, и вы помните, Харьковский регион был освобожден», - сказал он.

«Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? Что, надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы же для себя сделали выводы», - сказал Зеленский.

«Надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия», - добавил президент Украины.