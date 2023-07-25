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Транспорт и связь 25.07.2023 21:23

Virgin Media O2 сократит 2 тыс. рабочих мест к концу года

Британский телекоммуникационный гигант Virgin Media O2 планирует уволить 2 тыс. сотрудников к концу года вслед за конкурентами, Vodafone и BT, объявившими минувшей весной о многотысячных сокращениях, пишет Financial Times.

Компания уже уведомила профсоюзные организации и представительные органы работников о своих предложениях по сокращению штата.

Увольнения последуют в рамках курса на упрощение операционной модели с целью повышения эффективности обслуживания клиентов в условиях сложной экономической ситуации, отметили в Virgin Media O2.

Ранее в этом году компания объявила о вынужденном повышении цен на свои услуги в среднем на 13,8% в связи с увеличением стоимости энергоносителей и высокой инфляцией.

Кадровые изменения станут первым крупным сокращением рабочих мест с момента создания компании, которая образовалась чуть более двух лет назад в результате слияния мобильного оператора O2 и оператора широкополосных сетей Virgin Media. Сделка была оценена в 31 млрд фунтов стерлингов ($39,8 млрд) и привела к возникновению нового лидера на британском рынке телекоммуникаций.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СВЯЗЬ, КОМПАНИИ, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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