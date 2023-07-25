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Дальнее зарубежье 25.07.2023 23:03

В ЕС принят "закон о чипах", нацеленный на сокращение зависимости от зарубежных производителей полупроводников

Совет ЕС утвердил во вторник регламент, известный как "закон о чипах", который направлен на создание условий для развития европейской промышленной базы в области полупроводников, привлечение инвестиций, содействие исследованиям и инновациям.

"С законом о чипах Европа станет лидером в мировой гонке производства полупроводников. Мы уже видим это в действии: новые предприятия, новые инвестиции, новые исследовательские проекты. И в долгосрочной перспективе это также будет способствовать возрождению нашей промышленности и уменьшению нашей зависимости от зарубежных стран", - заявил министр промышленности, торговли и туризма председательствующей в Совете ЕС Испании Эктор Гомес Эрнандес.

Предусмотренная новым регламентом программа должна привлечь 43 млрд евро государственных и частных инвестиций (3,3 млрд евро из бюджета ЕС) с целью удвоения доли Евросоюза на мировом рынке полупроводников с 10% в настоящее время до, как минимум, 20% к 2030 году, сообщается в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе.

В ЕС ожидают, что регламент, с одной стороны, снизит "уязвимость и зависимость Евросоюза от иностранных игроков", а с другой - укрепит промышленную базу ЕС по производству чипов при максимальном увеличении будущих возможностей для бизнеса и создания качественных рабочих мест. "Это улучшит безопасность поставок, устойчивость и технологический суверенитет ЕС в области чипов", - говорится в сообщении.

Решение совета по "закону о чипах" - завершающий шаг в процедуре его утверждения. Он вступит в силу на третий день после публикации законодательного акта в "Официальном журнале" Европейского союза.

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Тэги: ЕС, ПОЛУПРОВОДНИКИ, ЗАКОН

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