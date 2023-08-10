Еврокомиссар Бретон сообщил об инвестициях в 100 млрд евро в производство полупроводников

Член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон объявил, что Евросоюз планирует инвестировать более 100 млрд евро в собственное производство полупроводников, чтобы обеспечить европейскую автономию в отрасли.
"Сегодня более 68 проектов в 19 странах (ЕС) позволят нам вновь обрести нашу конкурентоспособность, а также нашу стратегическую автономию", - заявил еврокомиссар в четверг в эфире канала RTL.
"Теперь на европейской территории запрограммированы более 100 млрд евро инвестиций", - добавил он.
В конце июля Совет ЕС утвердил регламент, известный как "закон о чипах" (Chips Act), который направлен на создание условий для развития европейской промышленной базы в области полупроводников, привлечение инвестиций, содействие исследованиям и инновациям.
Предусмотренная новым регламентом программа была призвана привлечь 43 млрд евро государственных и частных инвестиций (3,3 млрд евро из бюджета ЕС) с целью удвоения доли Евросоюза на мировом рынке полупроводников с 10% в настоящее время до, как минимум, 20% к 2030 году.
"Да, мы добьемся нашей цели, мы, может быть, даже достигнем ее досрочно", - заверил Бретон, указав на этот раз на цифру в 100 млрд евро.
Он пояснил, что речь идет о том, чтобы "обладать на европейской территории мощностями по производству микропроцессоров, в которых мы нуждаемся". "У нас были такие мощности 30 лет назад, их постепенно утратили, уступая Азии", - напомнил член ЕК.
"Мы соревнуемся, соревнуемся с Азией, с Соединенными Штатами. Мы не можем продолжать жить с некой наивностью, говоря, что в итоге выигрывает только рынок. Мы также должны содействовать этим очень тяжелым инвестициям", - сказал еврокомиссар.
Комментируя это заявление, телеканал BFMTV отмечает, что новый объем инвестиций объявлен спустя два дня после сообщений о размещении в Дрездене первого европейского завода тайваньского гиганта по производству электронных чипов TSMC.
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