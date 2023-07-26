Около 16 тыс. человек на Филиппинах были вынуждены покинуть свои дома из-за тайфуна

Тайфун "Доксуру" принес сильный ветер и проливные дожди в северные провинции Филиппин, из-за чего около 16 тыс. человек на острове Фуга были вынуждены эвакуироваться, сообщает в среду Associated Press.
"Наши северные прибрежные города уничтожаются. Я получаю сообщения о том, что тонкие крыши сносит ветром, а наводнения не проходят, скорее всего, из-за штормового нагона", - рассказал агентству губернатор провинции Кагаян Мануэль Мамба. Он выразил тревогу в связи с тем, что тайфун может нанести серьезный урон кукурузным и рисовым фермам, которые и так пострадали от длительной засухи.
Особо пострадал остров Фуга, находящийся в Кагаяне. Сильный ветер сносил крыши сельских домов, а дожди привели к затоплению расположенных в низинах деревень и отключению электричества. В связи с этим 15 843 человека были эвакуированы из прибрежных населенных пунктов. Сообщений о погибших на данный момент не поступало. Школы и рабочие места в провинции закрылись еще до того, как "Доксуру" дошел до острова.
Как минимум четыре города в провинции остались без электричества и шесть мостов оказались заблокированы.
В других северных провинциях тысячи человек также были вынуждены эвакуироваться.
Тайфун немного ослаб, однако все еще несет огромную опасность. Скорость ветра в нем достигает 175 км/ч с порывами ветра до 240 км/ч. В погодном бюро страны сообщили, что в среду в северных провинциях ситуация не изменится.
"Доскуру"- название для тайфунов, предложенное Южной Кореей и означающие "орел". Уже три тайфуна получали это имя.
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