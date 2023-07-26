Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8783 RUR   0.0188 GBR   2.191 TRY   0.0631

Цена на нефть

25.07 $/bbl +/- WTI 79.63 +0.89 Brent 83.64 +0.90

Дальнее зарубежье 26.07.2023 12:03

Около 16 тыс. человек на Филиппинах были вынуждены покинуть свои дома из-за тайфуна

Тайфун "Доксуру" принес сильный ветер и проливные дожди в северные провинции Филиппин, из-за чего около 16 тыс. человек на острове Фуга были вынуждены эвакуироваться, сообщает в среду Associated Press.

"Наши северные прибрежные города уничтожаются. Я получаю сообщения о том, что тонкие крыши сносит ветром, а наводнения не проходят, скорее всего, из-за штормового нагона", - рассказал агентству губернатор провинции Кагаян Мануэль Мамба. Он выразил тревогу в связи с тем, что тайфун может нанести серьезный урон кукурузным и рисовым фермам, которые и так пострадали от длительной засухи.

Особо пострадал остров Фуга, находящийся в Кагаяне. Сильный ветер сносил крыши сельских домов, а дожди привели к затоплению расположенных в низинах деревень и отключению электричества. В связи с этим 15 843 человека были эвакуированы из прибрежных населенных пунктов. Сообщений о погибших на данный момент не поступало. Школы и рабочие места в провинции закрылись еще до того, как "Доксуру" дошел до острова.

Как минимум четыре города в провинции остались без электричества и шесть мостов оказались заблокированы.

В других северных провинциях тысячи человек также были вынуждены эвакуироваться.

Тайфун немного ослаб, однако все еще несет огромную опасность. Скорость ветра в нем достигает 175 км/ч с порывами ветра до 240 км/ч. В погодном бюро страны сообщили, что в среду в северных провинциях ситуация не изменится.

"Доскуру"- название для тайфунов, предложенное Южной Кореей и означающие "орел". Уже три тайфуна получали это имя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТАЙФУН, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Власти Филиппин готовятся к надвигающемуся мощному тайфуну "Мавар" Минимум 375 человек погибли в результате тайфуна Рай на Филиппинах Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах превысило 200 Супертайфун Рай обрушился на Филиппины Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 40 человек До 28 выросло число жертв тайфуна на Филиппинах Жертвами тайфуна на Филиппинах стали минимум 16 человек Более 10 человек стали жертвами тайфуна на Филиппинах Мощный тайфун "Мангхут" приближается к северо-восточной части Филиппин Более 30 человек погибли, почти 50 пропали без вести из-за тайфуна на Филиппинах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az