British American Tobacco увеличил выручку в I полугодии на 4,4%, лучше прогноза

Табачный концерн British American Tobacco зафиксировал рост доналоговой прибыли и выручки в первом полугодии, причем второй показатель превзошел ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, доналоговая прибыль в январе-июне увеличилась до 5,3 млрд фунтов стерлингов ($6,84 млрд) с 3,06 млрд фунтов годом ранее.

Выручка по итогам минувшего полугодия выросла до 13,44 млрд фунтов по сравнению с 12,87 млрд фунтов годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 13,32 млрд фунтов.

Компания ожидает органического роста выручки без учета колебания валютных курсов на 3-5% в 2023 году.

Акции BAT на торгах в Лондоне в среду дорожают на 0,9%. Капитализация фирмы с начала года сократилась на 19% и сейчас составляет около 59,2 млрд фунтов.