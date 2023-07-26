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Дальнее зарубежье 26.07.2023 19:00

В лесных пожарах в Португалии пострадали более десяти человек

Как минимум 13 человек, включая пожарных, пострадали во время борьбы с природными пожарами в районе португальского города Кашкайш, который находится к западу от Лиссабона, сообщает телеканал RTP.

"Девять пожарных госпитализированы, в основном по причине чрезмерной усталости. Еще четверо человек получили помощь в связи с отравлением угарным газом", - передает телеканал.

Пожарным бригадам к утру в среду удалось сдержать пламя. Тем не менее, на местах продолжаются работы по ликвидации последствий пожаров и предотвращению повторных возгораний.

Местный руководитель подразделения гражданской защиты Элизиу Оливейра сообщил в среду, что пожар более не представляет опасности для населения, но призвал людей, особенно автомобилистов, избегать районов, ранее охваченных пламенем.

Более 90 человек эвакуировали из населенных пунктов близ Кашкайша и из самого города во вторник вечером. Некоторые дороги в Кашкайше остаются закрытыми.

Всего на борьбе с огнем задействованы около 600 пожарных, почти 200 единиц спецтехники. К тушению также привлечена специализированная авиация.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРЫ, ПОСТРАДАВШИЕ


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