В лесных пожарах в Португалии пострадали более десяти человек

Как минимум 13 человек, включая пожарных, пострадали во время борьбы с природными пожарами в районе португальского города Кашкайш, который находится к западу от Лиссабона, сообщает телеканал RTP.
"Девять пожарных госпитализированы, в основном по причине чрезмерной усталости. Еще четверо человек получили помощь в связи с отравлением угарным газом", - передает телеканал.
Пожарным бригадам к утру в среду удалось сдержать пламя. Тем не менее, на местах продолжаются работы по ликвидации последствий пожаров и предотвращению повторных возгораний.
Местный руководитель подразделения гражданской защиты Элизиу Оливейра сообщил в среду, что пожар более не представляет опасности для населения, но призвал людей, особенно автомобилистов, избегать районов, ранее охваченных пламенем.
Более 90 человек эвакуировали из населенных пунктов близ Кашкайша и из самого города во вторник вечером. Некоторые дороги в Кашкайше остаются закрытыми.
Всего на борьбе с огнем задействованы около 600 пожарных, почти 200 единиц спецтехники. К тушению также привлечена специализированная авиация.
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