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Дальнее зарубежье 26.07.2023 11:38

Сотни пожарных борются с лесными пожарами к западу от Лиссабона

Лесные пожары начались в районе природного парка, расположенного близ популярного среди туристов города Кашкайш недалеко от Лиссабона, сообщает телеканал RTP.

Борьбу с огнем ведут около 600 пожарных, задействовано почти 200 пожарных машин. К тушению привлечена специализированная авиация.

По словам пожарных, ситуация затрудняется сильными порывами ветра.

Мэр Кашкайша Карлуш Каррейраш сообщил, что в некоторых районах города проведена эвакуация.

Между тем, природные пожары продолжают бушевать на фоне жаркой погоды в ряде других европейских странах, в частности, в Италии и Хорватии, а также на севере Африки и в Турции.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ЛЕСА, ПОЖАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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