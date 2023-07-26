Сотни пожарных борются с лесными пожарами к западу от Лиссабона

Лесные пожары начались в районе природного парка, расположенного близ популярного среди туристов города Кашкайш недалеко от Лиссабона, сообщает телеканал RTP.
Борьбу с огнем ведут около 600 пожарных, задействовано почти 200 пожарных машин. К тушению привлечена специализированная авиация.
По словам пожарных, ситуация затрудняется сильными порывами ветра.
Мэр Кашкайша Карлуш Каррейраш сообщил, что в некоторых районах города проведена эвакуация.
Между тем, природные пожары продолжают бушевать на фоне жаркой погоды в ряде других европейских странах, в частности, в Италии и Хорватии, а также на севере Африки и в Турции.
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