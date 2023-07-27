Airbus во II квартале нарастила выручку на 24%, портфель заказов вырос до рекорда

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE зафиксировала 24%-ный рост выручки во втором квартале, что оказалось лучше прогнозов рынка.
Как говорится в пресс-релизе Airbus, выручка в апреле-июне 2023 года составила 15,9 млрд евро по сравнению с 12,81 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, собранный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 15,87 млрд евро.
Чистая прибыль Airbus в минувшем квартале увеличилась до 1,06 млрд евро с 682 млн евро годом ранее. Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности компании - повысилась до 1,845 млрд евро с 1,382 млрд евро.
Аналитики в среднем ожидали, что чистая прибыль Airbus составит 1,2 млрд евро, скорректированная EBIT - 1,73 млн евро.
Выручка в сегменте коммерческих самолетов подскочила на 36%, до 12,239 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов - на 8%, до 1,596 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте снизился на 10%, до 2,354 млрд евро.
В первом полугодии Airbus поставила 316 коммерческих самолетов. По данным на конец июня, ее портфель включал заказы на рекордные 7,967 тыс. коммерческих самолетов.
Компания по-прежнему рассчитывает поставить 720 самолетов и получить скорректированную EBIT на уровне 6 млрд евро в этом году.
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