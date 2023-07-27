Япония и Франция начали учения ВВС двух стран в японском небе

Первые в истории двусторонние учения ВВС Японии и Франции стартовали в четверг, сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на данные воздушных сил самообороны Японии.
В учениях, которые продлятся до субботы, примут участие три истребителя F-15 и два F-2 из состава японских ВВС и два истребителя Rafale с французской стороны.
Маневры проводятся "в рамках усилий по укреплению партнерства в области безопасности на фоне растущей военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", отмечает агентство.
"Франция и другие члены НАТО расширяют свое сотрудничество с Токио в области обороны, а трансатлантический альянс становится более бдительным в отношении наращивания военной мощи Пекина и провокационного поведения в Восточно- и Южно-Китайском морях", - пишет агентство.
"Киодо" напоминает, что с прошлого года воздушные силы самообороны Японии проводят совместные учения с ВВС Германии и Индии, на следующей неделе также пройдут аналогичные маневры с Италией, а в конце августа - с Австралией.
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