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Дальнее зарубежье 27.07.2023 16:03

Командующие ВС Нигера поддержали путчистов, выступивших против президента

Военное командование в Нигере поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против лидера страны Мохамеда Базума, говорится в заявлении Генштаба ВС Нигера, распространенном в четверг.

В коммюнике отмечается, что в военном командовании страны провели встречу, по итогам которой "решили поддержать заявление Сил обороны и безопасности".

В военном командовании пояснили, что пошли на такой шаг, чтобы избежать кровопролития и сохранить единство в рядах армии.

"Любая военная интервенция извне, вне зависимости от того, кто за ней стоит, приведет к катастрофическим и неконтролируемым последствиям, спровоцирует хаос в нашей стране", - отмечается в нем.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против главы Нигера. Затем военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении президента Мохамеда Базума, объявили в стране комендантский час и закрыли границы.

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Тэги: НИГЕР, ВС, ВЛАСТЬ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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