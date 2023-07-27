Командующие ВС Нигера поддержали путчистов, выступивших против президента

Военное командование в Нигере поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против лидера страны Мохамеда Базума, говорится в заявлении Генштаба ВС Нигера, распространенном в четверг.
В коммюнике отмечается, что в военном командовании страны провели встречу, по итогам которой "решили поддержать заявление Сил обороны и безопасности".
В военном командовании пояснили, что пошли на такой шаг, чтобы избежать кровопролития и сохранить единство в рядах армии.
"Любая военная интервенция извне, вне зависимости от того, кто за ней стоит, приведет к катастрофическим и неконтролируемым последствиям, спровоцирует хаос в нашей стране", - отмечается в нем.
26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против главы Нигера. Затем военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении президента Мохамеда Базума, объявили в стране комендантский час и закрыли границы.
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