Командующие ВС Нигера поддержали путчистов, выступивших против президента

Военное командование в Нигере поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против лидера страны Мохамеда Базума, говорится в заявлении Генштаба ВС Нигера, распространенном в четверг.

В коммюнике отмечается, что в военном командовании страны провели встречу, по итогам которой "решили поддержать заявление Сил обороны и безопасности".

В военном командовании пояснили, что пошли на такой шаг, чтобы избежать кровопролития и сохранить единство в рядах армии.

"Любая военная интервенция извне, вне зависимости от того, кто за ней стоит, приведет к катастрофическим и неконтролируемым последствиям, спровоцирует хаос в нашей стране", - отмечается в нем.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против главы Нигера. Затем военные в эфире национального телевидения Нигера заявили о свержении президента Мохамеда Базума, объявили в стране комендантский час и закрыли границы.