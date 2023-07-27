Coca-Cola продолжит повышать цены на продукцию во II полугодии

Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, продолжит повышать цены на продукцию во втором полугодии 2023 года, заявил президент и финансовой директор компании Джон Мерфи.
Компания будет устанавливать цены в соответствии с уровнем инфляции, что подразумевает умеренную динамику роста на развитых рынках, где темпы инфляции замедляются, и более заметное подорожание продукции на развивающихся рынках с повышенной инфляцией, таких как Аргентина, Египет, Нигерия, Пакистан и Турция, также сообщил Мерфи.
Во втором квартале текущего года Coca-Cola подняла цены на 10%, при этом совокупный объем продаж за тот же период остался неизменным, что свидетельствует о лояльном отношении потребителей к подорожанию напитков, отмечает The Financial Times.
В компании ожидают, что в целом объемы реализации будут увеличиваться до конца года.
PepsiCo Inc., основной конкурент Coca-Cola, во втором финансовом квартале, завершившемся 17 июня, повысил цены на продукцию в среднем на 15%. Продажи в натуральном выражении за указанный период снизились на 2,5%.
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