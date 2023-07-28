В с.н.п. Хоровлу Джабраильского района построят индивидуальные жилые дома

Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе отбирает подрядчика для строительства 2,3,4,5 комнатных индивидуальных жилых домов в сельском населенном пункте Хоровлу Джабраильского района.
Отбор подрядчика проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере - 1,5 тыс. манатов.
Телефоны для справок: (+99450) 506-06-60/(+99451) 207-89-98, контактные лица - Эмиль Агазаде/Заур Ибрагимов. E-mail: emil.aghazada@shzbti.gov.az/zaur.ibrahimov@shzbti.gov.az.
Предложения от компаний принимаются до 17:00 11 сентября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 12 сентября 2023 года в 10:00.
Стоимость предмета тендера оценивается более чем в $3 млн.
Р.Керимов
НВФ в Карабахе создают радиопомехи системам GPS пассажирских самолетов, РМК бездействует - Минобороны
Азербайджанские и узбекские военные проведут совестные учения «UZAZ-2023»
Баку обвиняет главу МИД Армении в искажении переговорного процесса и договоренностей
Премьер Швеции обеспокоен, что полиция может выдать новые разрешения на акции с сожжением Корана
ЕС направил в Грецию пожарные самолеты
Июль 2023 года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре - Гутерриш
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Тайфун «Доксури» обрушился на материковый Китай
Генерал Абдурахаман Тчиани провозглашен лидером сместивших президента Нигера военных
Республиканцы в Конгрессе пытаются заблокировать введение ESG-раскрытия в США
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке Yelo Bank в Шамахе организован очередной «Летний лагерь»
Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты!
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС