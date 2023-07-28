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Инфраструктура и тендеры 28.07.2023 12:37

В с.н.п. Хоровлу Джабраильского района построят индивидуальные жилые дома

Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе отбирает подрядчика для строительства 2,3,4,5 комнатных индивидуальных жилых домов в сельском населенном пункте Хоровлу Джабраильского района.

Отбор подрядчика проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 1,5 тыс. манатов.

Телефоны для справок: (+99450) 506-06-60/(+99451) 207-89-98, контактные лица - Эмиль Агазаде/Заур Ибрагимов. E-mail: emil.aghazada@shzbti.gov.az/zaur.ibrahimov@shzbti.gov.az.

Предложения от компаний принимаются до 17:00 11 сентября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 12 сентября 2023 года в 10:00.

Стоимость предмета тендера оценивается более чем в $3 млн.

Р.Керимов

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Тэги: ВОСТЗАНГЕЗУР, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕНДЕР

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