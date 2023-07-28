НВФ в Карабахе создают радиопомехи системам GPS пассажирских самолетов, РМК бездействует - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана распространило информацию об участившихся случаях применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент (РМК), радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов.
"В последнее время участились случаи применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, совершающих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
В сообщении отмечается, что в результате применения радиопомех 28 июля с 10:49 до 11:16 произошли сбои в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа ATR-45 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", 24 июля выполнявшего рейс по маршруту Баку-Физули, с 14:48 до 15:25 - в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа C-680 авиакомпании "Чешские авиалинии", 25 июля выполнявшего рейс по маршруту Будапешт-Баку, с 14:08 до 14:30 и с 15:04 до 15:26 - в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа ATR-45 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", 27 июля выполнявшего рейс Баку-Габала и в обратном направлении.
"Об указанных фактах и ранее имевших место аналогичных случаях было уведомлено командование российского миротворческого контингента. Российским миротворческим контингентом до сих пор не принято никаких мер против этих провокаций, создающих серьезную угрозу безопасности полетов, совершаемых через воздушное пространство нашей страны", - заявляет минобороны Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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