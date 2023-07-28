Экспорт нефти по БТД в I полугодии увеличился на 6% - BIL

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-июне 2023 года составил 113,713 млн баррелей, что на 6,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в турецкой компании BOTAS International Limited (BIL - оператор турецкого участка трубопровода БТД).
Согласно данным компании, в июне по нефтепроводу БТД транспортировано 19,658 млн баррелей (+11,3% от показателя июня 2022 года).
В 2022 году экспорт нефти по БТД составил 225,445 млн баррелей (+12,6% от показателя 2021 года).
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из других источников.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).
Н.Аббасова
НВФ в Карабахе создают радиопомехи системам GPS пассажирских самолетов, РМК бездействует - Минобороны
Азербайджанские и узбекские военные проведут совестные учения «UZAZ-2023»
Баку обвиняет главу МИД Армении в искажении переговорного процесса и договоренностей
Премьер Швеции обеспокоен, что полиция может выдать новые разрешения на акции с сожжением Корана
ЕС направил в Грецию пожарные самолеты
Июль 2023 года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре - Гутерриш
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Тайфун «Доксури» обрушился на материковый Китай
Генерал Абдурахаман Тчиани провозглашен лидером сместивших президента Нигера военных
Республиканцы в Конгрессе пытаются заблокировать введение ESG-раскрытия в США
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке Yelo Bank в Шамахе организован очередной «Летний лагерь»
Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты!
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС