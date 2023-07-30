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Дальнее зарубежье 30.07.2023 12:49

Индийская ракета PSLV успешно вывела на орбиту сингапурский радиолокационный спутник

Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) в воскресенье успешно вывела на орбиту сингапурский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли DS-SAR и шесть сопутствующих аппаратов малого размера, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.

"PSLV-C56 вывела на расчётную орбиту семь спутников, включая основной спутник DS-SAR и шесть сопутствующих спутников", - сказал Соманат.

Ракета была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии, в 06:31 по местному времени (в 05:01 по Баку).

На орбиту был выведен спутник дистанционного зондирования Земли DS-SAR массой 360 кг. Он оснащён технологией радиолокационного синтезирования апертуры, которая позволяет делать снимки в высоком разрешении при любых погодных условиях. Аппарат был создан в рамках сотрудничества оборонного научно-технического управления, которое находится в ведении правительства Сингапура, и компании ST Technologies. Снимки с разрешением в 1 м, сделанные аппаратом, будут использоваться различными ведомствами правительства Сингапура.

Также на орбиту отправились шесть спутников малого размера массой от 3 до 24 кг, созданные коммерческими предприятиями и научно-исследовательскими организациями Сингапура для испытания различных технологий и предоставления ряда услуг.

Все аппараты были выведены на круговую околоземную орбиту высотой 535 км.

Четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса PSLV способна выводить диверсифицированную полезную нагрузку на различные виды орбит, в том числе около 1,7 тонны на солнечно-синхронную полярную орбиту и 1,4 тонны на геопереходную орбиту.

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Тэги: ИНДИЯ, РАКЕТА, СПУТНИКИ, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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