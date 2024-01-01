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Индийская ракета PSLV стартовала на орбиту с научным спутником

Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) в понедельник стартовала на орбиту со спутником для изучения рентгеновского излучения в космосе XPoSat, трансляцию пуска ведет Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск четырехступенчатой ракеты был осуществлен со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана в 09:10 по местному времени (06:40 мск).

Позднее IRSO сообщила, что спутник массой 469 кг был выведен на орбиту высотой около 650 км.

Основная задача спутника XPoSat (X-ray Polarimeter Satellite) - измерение поляризации рентгеновского излучения небесных тел. Также аппарат будет изучать структуру геометрию магнитных полей нейтронных звезд и феномен возникновения черных дыр.

Спутник массой 469 кг планируется вывести на орбиту высотой 650 км.

Теперь специалистам предстоит включить двигатели четвертой ступени PS4, представляющей собой орбитальную платформу для проведения экспериментов, чтобы снизить ее орбиту до 350 км. Затем начнется фаза проведения научных экспериментов и испытания различных технологий с помощью полезной нагрузки, размещенной внутри ступени.

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Тэги: ИНДИЯ, КОСМОС, РАКЕТА, ЗАПУСК


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