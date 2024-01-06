Индийская солнечная обсерватория выведена на заданную орбиту в 1,5 млн км от Земли

Индийская космическая обсерватория для изучения Солнца Aditya-L1 в субботу была успешно выведена на гало-орбиту в районе точки Лагранжа L1 - в 1,5 млн км от Земли, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
"Выведение обсерватории для изучения Солнца Aditya-L1 на гало-орбиту было осуществлено около 16:00 по Индийскому времени (14:30 по Баку) 6 января 2024 года", - говорится в сообщении организации.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал выведение аппарата на гало-орбиту "свидетельством неумолимой самоотверженности индийских учёных в проведении самых сложных космических миссий" и заявил, что Индия продолжит расширять границы научного знания на благо человечества.
По данным организации, эта гало-орбита была выбрана, чтобы минимизировать количество манёвров по её коррекции, и тем самым сократить потребление топлива для обеспечения работы обсерватории на срок 5 лет.
Обсерватория Aditya-L1 оборудована различной полезной нагрузкой для проведения научных исследований. Она будет изучать фотосферу и хромосферу Солнца, а также её верхний слой - Солнечную корону с помощью приборов для обнаружения магнитных полей и электромагнитных частиц, спектрометров и коронографов.
Учёные рассчитывают получить новые данные, которые помогут понять причины корональных выбросов массы (выбросов вещества из солнечной короны) и солнечных вспышек, а также изучить космическую погоду и магнитное поле в районе точки L1.
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