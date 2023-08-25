Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8327 RUR   0.018 GBR   2.136 TRY   0.0656

Цена на нефть

24.08 $/bbl +/- WTI 79.05 +0.16 Brent 83.36 +0.15

Это интересно 25.08.2023 11:07

Индийский луноход начал исследование поверхности Луны

Луноход "Прагъян", доставленный накануне на Луну индийской автоматической станцией "Чандраян-3", начал исследования на поверхности естественного спутника Земли, сообщила в четверг Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Все системы (после посадки) в норме. Началось передвижение ровера", - отмечается в сообщении.

Ранее ISRO сообщила, что индийский луноход спустился с платформы посадочного модуля "Викрам" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), который в среду совершил посадку на Луну.

Лунный ровер "Прагъян", оснащенный различным исследовательским оборудованием, будет проводить химический анализ поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Прилунение посадочного модуля с луноходом было осуществлено в 18:02 по индийскому времени (в 15:32 мск) в районе неизведанного Южного полюса Луны.

Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту.

Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, КОСМОС, ЛУНОХОД, ДВИЖЕНИЕ


Похожие новости


Индия планирует запустить межпланетную станцию к Луне 14 июля Индийская ракета GSLV успешно вывела на орбиту навигационный спутник Первый полёт индийского космического корабля с экипажем запланирован на конец 2024 года Индийская ракета SSLV успешно вывела на орбиту три спутника OneWeb подписала соглашение о запуске спутников с территории Индии Индия успешно испытала противоспутниковую ракету - премьер Индия направит в космос человека к 2022 году - премьер-министр Индия готова отправить миссию на Марс в ноябре 2013 года

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az