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Дальнее зарубежье 31.07.2023 22:01

Rocket Lab предпримет новую попытку запуска ракеты Electron со спутником дистанционного зондирования Земли

Новая попытка запуска американской ракеты Electron из Новой Зеландии со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Acadia компании Capella Space будет предпринята в пятницу, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

В минувшее воскресенье запуск был отменен за секунды до старта из-за технических неполадок на ракете-носителе.

В рамках миссии We Love the Nightlife запуск ракеты Electron планируется осуществить со стартового комплекса, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии в 17:00 по местному времени (в 08:00 мск). Космический аппарат массой 160 кг будет выведен на орбиту примерно через час после старта ракеты.

Спутник с радаром с синтезированной апертурой (SAR), который выводится на орбиту высотой 640 км, обеспечит высокое разрешение снимков до 0,3 метра и максимальную скорость доставки заказа для госучреждений и частных клиентов.

Компания Capella Space планирует, что создаваемая группировка из 36 спутников позволит получать изображение любой части планеты с интервалом не более одного часа.

Компания в 2020 году подписала контракт с Пентагоном на предоставление данных бортовых радаров с синтезированной апертурой для ВМС США, а также с Национальным агентством геопространственной разведки (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA) США, в задачи которого входит обеспечение военных, государственных и гражданских пользователей данными видовой разведки. Оно входит в разведывательное сообщество США.

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Тэги: CША, РАКЕТА, СПУТНИК, ЗАПУСК

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