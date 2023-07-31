Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8713 RUR   0.0184 GBR   2.1842 TRY   0.063

Цена на нефть

28.07 $/bbl +/- WTI 80.58 +0.49 Brent 84.41 +0.62

Дальнее зарубежье 31.07.2023 15:03

Комендантский час введен на северо-востоке Нигерии из-за разграбления складов с зерном

Власти штата Адамава на северо-востоке Нигерии накануне ввели комендантский час, чтобы остановить разграбление складов с зерном и другими продовольственными товарами в столице штата Йоле, сообщает "Аль-Арабийя".

"Губернатор штата Адамава Ахмаду Умару Финтири объявил 24-часовой комендантский час, распоряжение вступает в силу немедленно, в воскресенье 30 июля 2023 года", - говорилось в заявлении офиса губернатора.

За соблюдением комендантского часа будут следить сотрудники службы безопасности.

По данным телеканала, сотни жителей вламывались на государственные и частные склады, где хранилось зерно и другие товары, и уносили их.

Ранее стало известно, что в июне Нигерия отменила субсидии на топливо для населения, что привело к резкому росту цен на еду и топливо.

Экономика страны страдает от рецессии и последствий пандемии COVID-19, почти половина от 215 млн жителей Нигерии живет меньше, чем на $2 в день. Ранее в ООН предупредили, что в 2023 году более чем 25 млн граждан Нигерии могут столкнуться с нехваткой продовольствия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НИГЕРИЯ, ЗЕРНО, МАРОДЕРСТВО, МЕРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az