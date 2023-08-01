Raiffeisen сократила чистую прибыль вдвое во II квартале

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) зафиксировала существенное падение чистой прибыли во втором квартале 2023 года.
Чистая прибыль RBI в апреле-июне упала до 578 млн евро по сравнению с 1,27 млрд евро годом ранее, говорится в отчетности банка.
Сокращение прибыли во многом стало следствием отчислений в размере 424 млн евро в резервы на покрытие возможных расходов по иску в Польше.
Чистый процентный доход сократился на 12% в годовом выражении и составил 1,36 млрд евро, чистый комиссионный доход - на 17% до 732 млн евро.
Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец июня составил 15,9% против 16% тремя месяцами ранее.
RBI ожидает, что чистый процентный доход в 2023 году составит от 3,8 млрд до 4 млрд евро, чистый комиссионный доход - в районе 1,8 млрд евро, а портфель кредитов, без учета России и Белоруссии, повысится на 2%.
Акции RBI в ходе торгов в Вене во вторник дешевеют на 2,8%.
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