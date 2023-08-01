Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8684 RUR   0.0185 GBR   2.1814 TRY   0.0631

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

Финансы 01.08.2023 21:16

Raiffeisen сократила чистую прибыль вдвое во II квартале

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) зафиксировала существенное падение чистой прибыли во втором квартале 2023 года.

Чистая прибыль RBI в апреле-июне упала до 578 млн евро по сравнению с 1,27 млрд евро годом ранее, говорится в отчетности банка.

Сокращение прибыли во многом стало следствием отчислений в размере 424 млн евро в резервы на покрытие возможных расходов по иску в Польше.

Чистый процентный доход сократился на 12% в годовом выражении и составил 1,36 млрд евро, чистый комиссионный доход - на 17% до 732 млн евро.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец июня составил 15,9% против 16% тремя месяцами ранее.

RBI ожидает, что чистый процентный доход в 2023 году составит от 3,8 млрд до 4 млрд евро, чистый комиссионный доход - в районе 1,8 млрд евро, а портфель кредитов, без учета России и Белоруссии, повысится на 2%.

Акции RBI в ходе торгов в Вене во вторник дешевеют на 2,8%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, БАНК, RAIFFEISEN, ОТЧЕТНОСТЬ


Похожие новости


В Австрии неизвестный захватил банк

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az