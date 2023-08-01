В Азербайджане в I полугодии средняя ставка по потребкредитам на покупку автомобиля снизилась до 12%, бытовой техники – выросла до 24%

В Азербайджане в первом полугодии 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на покупку автомобиля, снизилась на 3 процентных пункта (п.п.) – до 12% годовых, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

В первом полугодии 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования увеличилась на 1 п.п., до 24%, по кредитам на ремонт жилья – сократилась на 2 п.п., до 21%.

Средняя ставка по потребкредитам посредством кредитных карт в национальной валюте сократилась на 1 п.п., до 25%, в инвалюте - на 1 п.п., до 7%.

По прочим видам потребкредитов средняя ставка на конец июня 2023 года по кредитам в нацвалюте осталась на уровне 19%, в инвалюте – увеличилась на 2 п.п., до 7%.

Х.Насирзаде