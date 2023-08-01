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Финансы 01.08.2023 15:46

В Азербайджане в I полугодии средняя ставка по потребкредитам на покупку автомобиля снизилась до 12%, бытовой техники – выросла до 24%

В Азербайджане в первом полугодии 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на покупку автомобиля, снизилась на 3 процентных пункта (п.п.) – до 12% годовых, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

В первом полугодии 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам на покупку бытового оборудования увеличилась на 1 п.п., до 24%, по кредитам на ремонт жилья – сократилась на 2 п.п., до 21%.

Средняя ставка по потребкредитам посредством кредитных карт в национальной валюте сократилась на 1 п.п., до 25%, в инвалюте - на 1 п.п., до 7%.

По прочим видам потребкредитов средняя ставка на конец июня 2023 года по кредитам в нацвалюте осталась на уровне 19%, в инвалюте – увеличилась на 2 п.п., до 7%.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПОТРЕБКРЕДИТЫ, СТАВКА


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В Азербайджане в I кв. 2023г снизилась средняя ставка по потребкредитам на покупку автомобиля

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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